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أحمد جودة - القاهرة - يواصل ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، خطواته الأخيرة لتعزيز خط دفاعه خلال سوق الانتقالات الصيفية، حيث يسعى لضم مدافع جديد يدعم طموحاته في الموسم المقبل.

ليفربول يسرع مفاوضاته مع هدف الريال

وكشف الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات، ماتيو موريتو، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن النادي بدأ مفاوضات متقدمة مع بورنموث لضم الظهير الأيسر المجري ميلوس كيركيز، البالغ من العمر 21 عامًا. وأوضح أن المحادثات حول الشروط الشخصية للعقد وصلت إلى مراحل متقدمة، ما يشير إلى جدية ليفربول في إنهاء الصفقة قريبًا.

وأضاف موريتو أن إدارة ليفربول تهدف إلى حسم الصفقة خلال الأيام القليلة القادمة، ضمن خطة النادي لتعزيز صفوفه بعناصر شابة وموهوبة.

ويُعد كيركيز من أبرز الأظهرة الواعدة في أوروبا، إذ شارك بانتظام مع بورنموث خلال الموسم الحالي، مسجلًا هدفين وصانعًا لخمس تمريرات حاسمة في 36 مباراة بالدوري. كما يحظى اللاعب باهتمام عدد من الأندية الكبرى، على رأسها ريال مدريد، إلا أن ليفربول يبدو الأقرب للفوز بخدماته، مستفيدًا من علاقته القوية بزميله في المنتخب دومينيك سوبوسلاي، نجم الريدز الحالي.

ووفقًا لتقارير صحفية، يقدّر بورنموث قيمة كيركيز بنحو 45 مليون جنيه إسترليني، وهو مبلغ يبدو أن ليفربول مستعد لتقديمه، خصوصًا بوجود المدير الرياضي ريتشارد هيوز، الذي لعب دورًا سابقًا في انتقال اللاعب من ألكمار الهولندي إلى بورنموث في عام 2023.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة إصلاح دفاعي شاملة في ليفربول، قد تشمل رحيل كوستاس تسيميكاس، وربما تمهّد الطريق أمام كيركيز ليكون الخليفة المستقبلي لآندي روبرتسون في مركز الظهير الأيسر.