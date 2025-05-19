نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كونتي ينشد لقب "الكالتشيو" مع نابولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مدرب نابولي أنطونيو كونتي عن العبء العاطفي الذي تحمله في سباق الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكر ةالقدم.

اعترف بأن الموسم دفعه إلى ما هو أبعد من حدوده بينما يستعد فريقه للمباراة الأخيرة في الدوري الإيطالي وحسم اللقب.



تعادل فريقا نابولي وبارما سلبيًا، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي، بينما تعادل أيضًا إنتر ميلان أمام لاتسيو 2-2، وروما على ميلان 3-1.

وكانت مباراتهم قبل الأخيرة في الموسم متقلبة وانتهت بالتعادل السلبي على ملعب بارما أمس الأحد، وسدد فيها الضيوف في إطار المرمى وألغيت لهم ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد مراجعة مطولة من حكم الفيديو المساعد.

وفي النهاية، يدخل نابولي الجولة الأخيرة من الدوري متقدمًا بفارق نقطة واحدة على إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، لكن المدرب كونتي (55 عامًا) اعترف بأن الموسم أثر عليه سلبيًا.

وقال كونتي لمنصة دازون: "إنه بالتأكيد الموسم الأصعب في مسيرتي. بذلت قصارى جهدي وتجاوزت كافة الحدود. وأعلم أيضًا أنني مرهق رغم أن الموسم شارف على نهايته".

وأضاف: "نابولي رائع بسبب الشغف والحماس، لكنه يجلب معه أيضًا متطلبات وتوقعات غالبًا ما تكون أعلى من القدرات الواقعية".

ويمكن لنابولي أن يحسم لقبه الثاني في ثلاث سنوات عندما يستضيف كالياري يوم الأحد المقبل.

وأضاف كونتي: "نحن قريبون من الفوز بلقب الدوري الإيطالي لكن لا يزال يتعين علينا اتخاذ الخطوة الأخيرة. سنحقق ذلك على أرضنا بدعم من جماهيرنا".

وتابع: "إنه موسم صعبة للغاية، حققنا ما أردنا القيام به وهو إزعاج المتصدرين حتى النهاية".

وزاد: "كنا على القمة لفترة طويلة رغم الموسم المليء بالصعوبات، لكن لم تصدر منا أي شكوى بل واصلنا العمل ونحن هنا لتحقيق شيء لا يمكن تخيله وتاريخي لنابولي".

