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أحمد جودة - القاهرة - النادي الأهلي يكشف كواليس اجتماع رابطة الأندية المصرية مع الأندية

محمد شوقي عضو مجلس إدارة الأهلي.. يكشف كواليس اجتماع رابطة الأندية مع أندية الدوري بشأن الاتفاق على شكل المسابقة في المواسم المقبلة.

كشف محمد شوقي عضو مجلس إدارة الأهلي عن كواليس اجتماع رابطة الأندية مع أندية الدوري بشأن الاتفاق على شكل المسابقة في المواسم المقبلة.

إلغاء الهبوط

وقال شوقي عبر قناة النادي الأهلي: "تم الاتفاق على إلغاء الهبوط في الموسم الجاري وصعود 4 فرق في الموسم المقبل، والموسم بعد المقبل يهبط 4 فرق ويصعد 3، ثم يهبط 5 فرق ويصعد 3".

نظام الموسم الجديد

وأضاف "الدوري سيكون بنفس نظام الموسم الجاري، ولكن مجموعة البطل ستكون من 7 فرق ومجموعة الهبوط 14 فريقا، وفي الموسم الذي يليه 7 فرق لمجموعة البطل و14 للمجموعة الثانية، والموسم الثالث 6 لمجموعة البطل و14 للمجموعة الثانية.

وواصل "البند الذي طالبت لجنة الاستئناف بإلغائه في لائحة الدوري المصري لم يتم إلغائه بموافقة الأندية".

كأس العالم للأندية

وتابع شوقي "سيتم منح الأهلي حرية قيد أي عدد من اللاعبين الأجانب في قائمته الفريق خلال بطولة كأس العالم للأندية".

وأكمل "طرحنا فكرة زيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى 6 لاعبين لكن الأندية رفضت هذا المقترح".

رابطة الاندية

وأتم تصريحاته "تم ترشيح إبراهيم الكفراوي لعضوية مجلس إدارة الرابطة في المقعد الشاغر بعد استقالة عماد متعب".