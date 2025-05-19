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أحمد جودة - القاهرة - الدوري المصري.. رسميا إلغاء الهبوط في الموسم الحالي

رسميا.. رابطة الأندية تعلن إلغاء الهبوط وتجديد الثقة في المجلس برئاسة أحمد دياب.

أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب قرارات اجتماعها مع الأندية بشأن شكل مسابقة الدوري المصري في الموسم القبل.

حبث حضر الاجتماع 15 ناديا من أندية الدوري، وغاب عنه 3 أندية وهم الزمالك وبيراميدز وحرس الحدود.

قرارت رابطة الأندية

وقررت الرابطة بعد اتفاق الأندية على إلغاء الهبوط في الدوري المصري الموسم المقبل، وصعود 4 أندية أخرى ليصبح عدد الأندية في الموسم الجديد 22 نادي.

تجديد الثقة

كما تم تجديد الثقة في مجلس إدارة الرابطة الحالي برئاسة أحمد دياب، مع إجراء تغيير واحد بترشيح إبراهيم الكفراوي لمجلس إدارة الرابطة ممثلا عن الأهلي بدلا من عماد متعب.

بيان رابطة الأندية

وجاءت نتائج الاجتماع كالآتي:

1- إلغاء الهبوط في الدوري وصعود 3 فرق من القسم الثاني، وهبوط 4 فرق في الموسم المقبل.

2- مناشدة مجلس النواب ورئيس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة بالتعجيل في إصدار قانون الرياضة الجديد وما يتضمنه من نصوص خاصة بالاستثمار الرياضي لتمكين الأندية من تحويل قطاعات كرة القدم إلى شركات مساهمة.

3- تجديد الثقة في مجلس إدارة رابطة الأندية لموسم جديد بناء على رغبة الأندية الحاضرة، واعتماد ترشيح إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة الأهلي السابق كممثل عن النادي في مجلس إدارة الرابطة.

4- منح الأندية المشاركة في الدوري مهلة 30 يوما تنتهي في 18 يونيو 2025 لتقديم الملاحظات والمقترحات بشأن بنود لائحة المسابقة.

5- الموافقة على انطلاق الدوري الموسم الجديد في 15 أغسطس المقبل، ونهاية المسابقة في مايو 2026.

6- استمرار عدد المحترفين الأجانب كما هو (5 فوق السن و3 تحت السن) والسماح بمشاركة 6 لاعبين في المباراة أحدهم تحت السن.