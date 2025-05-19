نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الوحدة والجزيرة اليوم الإثنين في الدوري الإماراتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل الجزيرة الإماراتي استعداداته لمواجهة نظيره الوحدة وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من عمر الدوري الإماراتي الممتاز.

ويحتل الوحدة المركز الثالث برصيد 44 نقطة، بينما على الجانب الاخر يحتل الجزيرة المركز السادس برصيد 36 نقطة.

موعد مباراة الجزيرة والعين في الدوري الإماراتي والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية والتاسعة بتوقيت أبوظبي.

وتنقل أحداث المباراة عبر مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل الرسمي لمباريات الدوري الإماراتي في الشرق الأوسط.