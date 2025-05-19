نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل العين المتوقع ضد عجمان في الدوري الإماراتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل العين الإماراتي استعداداته لمواجهة نظيره عجمان وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من عمر الدوري الإماراتي الممتاز.

ويحتل عجمان المركز العاشر من أصل 24 مباراة ليحصل على 27 نقطة وعلى الجانب الآخر احتل العين المركز الخامس وفي رصيده 40 نقطة.

تشكيل العين المتوقع في مواجهة عجمان في الدوري

‎ومن المتوقع أن يدخل نادي العين المباراة بتشكي تضم كل من:

‎في حراسة المرمى: خالد عيسى.

‎في خط الدفاع: بارك يونج، أمادو نيانج، فابيو كاردوسو، إيريك.

‎في خط الوسط: بالاسيوس، عبد الكريم تراوري، يحيى نادر

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‎في خط الهجوم: لابا كودجو، سفيان رحيمي، كاكو.

موعد مباراة العين وعجمان في الدوري الإماراتي والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة وعشر دقائق مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل أحداث المباراة عبر مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل الرسمي لمباريات الدوري الإماراتي في الشرق الأوسط.