نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة العين وعجمان اليوم الإثنين في الدوري الإماراتي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد العين الإماراتي لمواجهة نظيره عجمان وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من عمر الدوري الإماراتي الممتاز.

ويحتل عجمان المركز العاشر من أصل 24 مباراة ليحصل على 27 نقطة وعلى الجانب الآخر احتل العين المركز الخامس وفي رصيده 40 نقطة.

موعد مباراة العين وعجمان في الدوري الإماراتي والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة وعشر دقائق مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل أحداث المباراة عبر مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل الرسمي لمباريات الدوري الإماراتي في الشرق الأوسط.