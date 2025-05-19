نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الشباب المتوقع ضد الاتحاد في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف فريق الشباب نظيره اتحاد جدة، في إطار منافسات مسابقة دوري روشن السعودي، لموسم 2024-25.

ويستقبل أرضية ملعب الشباب، القمة النارية بين الاتحاد والليث الأبيض، ضمن فعاليات الجولة 33 من مسابقة الدوري السعودي.

وحسم اتحاد جدة لقب الدوري السعودي لموسم 2024-25، برصيد 77 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق الهلال والذي يمتلك في رصيده 71 نقطة، بينما يأتي الشباب في المركز السادس برصيد 57 نقطة.

ومن المتوقع أن يدخل الشباب المباراة بتشكيل مكون من:

▪︎حراسة المرمى: بوشكان.

▪︎خط الدفاع: رينان - هوديت - الشويرخ - الشراري.

▪︎خط الوسط: جوانكا - كامارا - الجوير.

▪︎خط الهجوم: كاراسكو - هارون كامارا - دانيل بوددينسي.

موعد مواجهة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي

من المقرر، لن تنطلق المباراة يوم الثلاثاء الموافق 20 مايو 2025، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والعاشرة بتوقيت عمان والإمارات.

القنوات الناقلة لمواجهة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي

يمكنكم مشاهدة المباراة عبر شبكة قنوات SSC السعودية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري روشن لموسم 2024-25، وتحديدًا على قناة SSC SPORTS HD1.