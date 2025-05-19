نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الشباب في الدوري السعودي للمحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل اتحاد جدة ضيفًا ثقيلًا على نظيره الشباب، في إطار منافسات مسابقة دوري روشن السعودي، لموسم 2024-25.

ويستقبل أرضية ملعب الشباب، القمة النارية بين الاتحاد والليث الأبيض، ضمن فعاليات الجولة 33 من مسابقة الدوري السعودي.

وحسم اتحاد جدة لقب الدوري السعودي لموسم 2024-25، برصيد 77 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق الهلال والذي يمتلك في رصيده 71 نقطة، بينما يأتي الشباب في المركز السادس برصيد 57 نقطة.

ومن المتوقع، أن يدخل الاتحاد المباراة بتشكيل مكون من:

▪︎حراسة المرمى: راجكوفيتش.

▪︎خط الدفاع: ميتاج - بيريرا - العمري - الشنقيطي.

▪︎خط الوسط: فابينيو - كانتي - عوار.

▪︎خط الهجوم: أوناي - العبود - بيرجوين.

موعد مواجهة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي

من المقرر، لن تنطلق المباراة يوم الثلاثاء الموافق 20 مايو 2025، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والعاشرة بتوقيت عمان والإمارات.

القنوات الناقلة لمواجهة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي

يمكنكم مشاهدة المباراة عبر شبكة قنوات SSC السعودية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري روشن لموسم 2024-25، وتحديدًا على قناة SSC SPORTS HD1.