نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية مباريات البريميرليج في الموسم الحالي والذي يتصارع فيه العديد من نجوم الكرة العالمية على تسجيل الأهداف من أجل المنافسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

نجح الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول في التتويج بلقب هدافي البريميرليج في الموسم الحالي برصيد 28 هدف واحتل أليكسندر إيزاك نجم نيوكاسل يونايتد المركز الثاني برصيد 23 هدف.

وتراجع النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي إلى المركز الثالث برصيد 21 هدف بينما احتل كريس وود نجم نوتنجهام فورست المركز الرابع في جدول هدافي البريميرليج برصيد 20 هدف.



تمكن إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي من التتويج بلقب هداف البريميرليج في الموسم الماضي برصيد 27 هدف.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن..

1 - محمد صلاح - ليفربول - 28 هدف

2 - أليكسندر إيزاك - نيوكاسل يونايتد - 23 هدف

3 - إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 21 هدف

4 - كريس وود - نوتنجهام فورست - 20 هدف

5 - برايان مبيومو - برينتفورد - 19 هدف

6 - يوان ويسا - برينتفورد - 19 هدف

7 - أولي واتكينز - أستون فيلا - 16 هدف

8 - كول بالمر - تشيلسي - 15 هدف

9 - ماتيوس كونها - وولفرهامبتون - 15 هدف

10 - جون فيليب ماتيتا - كريستال بالاس - 14 هدف