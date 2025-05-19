نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-25 قبل مباريات اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية لمتابعة مباريات الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي والذي يشهد العديد من المباريات القوية والمثيرة في كل جولة سواء على مستوى النتيجة أو الآداء الفني.

توج ليفربول بلقب البريميرليج الذي يحتل صدارته حتى الآن برصيد 82 نقطة بينما جاء آرسنال في المركز الثاني برصيد 67 نقطة ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 65 نقطة في حين جاء كلا من نيوكاسل يونايتد وتشيلسي وأستون فيلا في المراكز الرابع والخامس والسادس على الترتيب برصيد 63 نقطة.



توج مانشستر سيتي بلقب البريميرليج العاشر في تاريخه في الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع آرسنال حتى آخر جولة.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن..

1 - ليفربول 83 نقطة

2 - آرسنال 71 نقطة

3- نيوكاسل يونايتد 66 نقطة

4- تشيلسي 66 نقطة

5- أستون فيلا 66 نقطة

6 - مانشستر سيتي 65 نقطة

7 - نوتنجهام فورست 65 نقطة

8 - برينتفورد 55 نقطة

9 - برايتون 55 نقطة

10 - فولهام 54 نقطة

11 - بورنموث 53 نقطة

12 - كريستال بالاس 48 نقطة

13 - إيفرتون 45 نقطة

14 - وولفرهامبتون 41 نقطة

15 - ويستهام يونايتد 40 نقطة

16 - مانشستر يونايتد 39 نقطة

17 - توتنهام 38 نقطة

18 - ليستر سيتي 25 نقطة

19 - إيبسويتش تاون 22 نقطة

20 - ساوثهامبتون 12 نقطة