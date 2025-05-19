نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برايتون المتوقع أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف نادي برايتون نظيره ليفربول مساء اليوم الإثنين الموافق التاسع عشر من شهر مايو الجاري على ملعب "أميكس ستاديوم"، ضمن منافسات الأسبوع السابع والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة برايتون ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة برايتون ضد ليفربول اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل برايتون المتوقع لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: خوسيه سا.

خط الدفاع: دوهيرتي، أقبادو، توتي.

خط الوسط: سيميدو، جوميز، أندريه، آيت نوري.

خط الهجوم: كونيا، مونيتسي، جيديس.

القنوات الناقلة لمباراة برايتون ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

سيتم نقل وإذاعة مباراة برايتون ضد ليفربول مساء اليوم الإثنين، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.