نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ليفربول المتوقع ضد برايتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة برايتون مساء اليوم الإثنين 19-5-2025 على ملعب "أميكس ستاديوم" في الجولة السابعة والثلاثين من البريميرليج.

موعد مباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

تبدأ أحداث مباراة ليفربول ضد برايتون اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: كورتيس جونز، ريان جرافينبيرش، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: كودي جاكبو، محمد صلاح، لويس دياز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة ليفربول ضد برايتون مساء اليوم الإثنين، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.