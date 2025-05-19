نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين 19-5-2025 والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة العالمية والمحلية والآسيوية عن مواعيد مباريات الدوريات الأوروبية تحديدا مباريات الدوري الإنجليزي بجانب مباريات الدوري الإماراتي ومباريات كأس دوري السوبر في كرة السلة.

يتم نقل مباريات الدوري الإنجليزي عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الرياضية الحاصلة على ملكية إذاعة البطولة في الموسم الحالي بينما تقوم قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية بنقل مباريات الدوري الإماراتي حصريا في الوطن العربي والشرق الأوسط في حين ستقوم قنوات أون تايم سبورتس المصرية بنقل مباريات الدور قبل النهائي من مباريات كأس دوري السوبر في كرة السلة.



ويستعرض دوت الخليج الرياضي أهم المباريات اليوم..



* الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي:

- برايتون وليفربول الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

* مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإماراتي:

- اتحاد كلباء والنصر الساعة 5 وعشر دقائق مساء بتوقيت مصر

- العين وعجمان الساعة 5 وعشر دقائق مساء بتوقيت مصر

- الوحدة والجزيرة الساعة 8 مساء بتوقيت مصر

* الدور نصف نهائي من كأس دوري السوبر - كرة سلة:

- الأهلي والزمالك الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

- سبورتنج والاتحاد السكندري الساعة 9 مساء بتوقيت مصر