هشام حنفي: بيراميدز فرط في اللقب هذا الموسم وأهداه للأهلي

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أحمد جودة - القاهرة -

قال هشام حنفي نجم الأهلي السابق إن بيراميدز فرط في لقب الدوري هذا الموسم مؤكدًا أن أهداه للقلعة الحمراء.

أضاف حنفي خلال برنامجه ستاد المحور: "الأهلى اجتهد والظروف خدمته في تصدر الدوري بعد إقالة السويسري مارسيل كولر".

تابع حنفي:" الأهلي لم ينسحب من مباراة القمة أمام الزمالك ولكنه اعترض على عدم تعيين حكام أجانب للمباراة ورابطة الأندية كانت ستخصم 6 نقاط من بيراميدز لو كان مكان الأهلي".

وواصل حنفي:" الإسماعيلي الأقوى في مصر بعد إلغاء الهبوط خاصة أن هناك أندية جماهيرية تعرضت للهبوط في السنوات السابقة".

وأكمل:" الله يكون في مجلس الإسماعيلي والجماهير تدفع ثمن الأزمات المالية التي يعاني منه النادى ".