نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام حنفي: بيراميدز فرط في اللقب هذا الموسم وأهداه للأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
قال هشام حنفي نجم الأهلي السابق إن بيراميدز فرط في لقب الدوري هذا الموسم مؤكدًا أن أهداه للقلعة الحمراء.
أضاف حنفي خلال برنامجه ستاد المحور: "الأهلى اجتهد والظروف خدمته في تصدر الدوري بعد إقالة السويسري مارسيل كولر".
تابع حنفي:" الأهلي لم ينسحب من مباراة القمة أمام الزمالك ولكنه اعترض على عدم تعيين حكام أجانب للمباراة ورابطة الأندية كانت ستخصم 6 نقاط من بيراميدز لو كان مكان الأهلي".
وواصل حنفي:" الإسماعيلي الأقوى في مصر بعد إلغاء الهبوط خاصة أن هناك أندية جماهيرية تعرضت للهبوط في السنوات السابقة".
وأكمل:" الله يكون في مجلس الإسماعيلي والجماهير تدفع ثمن الأزمات المالية التي يعاني منه النادى ".