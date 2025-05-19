نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير هشام: الأندية رفضت زيادة المحترفين الأجانب في الموسم المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي أمير هشام، أنه تم رفض زيادة عدد الأجانب إلى 6 لاعبين فوق السن في الموسم المقبل، وسوف يبقى الأمر كما هو، بحيث يتم قيد خمسة لاعبين فوق السن، و3 تحت السن.

وقال عبر برنامج بلس 90 على شاشة قناة النهار الفضائية: محمد شوقي عضو مجلس الأهلي ومحمد يوسف المدير الرياضي، قام بطرح فكرة زيادة الأجانب، وبعض الأندية رفضوا بينهم أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي.

أضاف: تم الاتفاق على إمكانية دخول 6 لاعبين في الاسكورشيت لأي مباراة، مع مشاركة خمسة داخل الملعب.