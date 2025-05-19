نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير هشام: الأهلي وافق على الغاء الهبوط دعمًا للنادي الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي أمير هشام، أن اجتماع رابطة الأندية مع فرق الدوري، اسفر عن إلغاء الهبوط بشكل رسمي، على أن يتم تصعيد 3 فرق آخرى من دوري المحترفين، ليصل الدوري الموسم المقبل إلى 21 فريقًا.

وقال عبر برنامج بلس 90 على شاشة قناة النهار الفضائية: الأندية قامت باعتماد قرار إلغاء الهبوط بشكل رسمي، على أن تستمر المسابقة لمدة 3 أعوام بالنظام الاستثنائي.

وأضاف: الزمالك وبيراميدز وحرس الحدود لم يشاركوا اليوم في اجتماع رابطة الأندية مع مندوبي فرق الدوري المصري، ما يحدث غريب نحن نفعل أشياء عجيبة.

وأكمل: الموسم الحالي الاستثنائي كان جيد، ولكن فجأة تم الغاء الهبوط مع ختام الموسم الجاري.

وزاد: النادي الأهلي اعترض على فكرة إقامة دوري من دورين بـ21 فريق، والأهلي من ضمن الأندية التي رفضت الهبوط، حرصًا على مساعدة النادي الإسماعيلي.

وتابع: الدوري يبدأ في 15 أغسطس، وينتهي في نهاية مايو 2026، كل فريق يخوض 20 لقاء في الدور الأول، ثم يتم تقسيم الأندية لمجموعتين (7 فرق على البطل، و14 فريق على الهبوط) سيتم هبوط 4 فرق في نهاية الموسم، ويصعد 3 فرق لبداية موسم 2026-2027.

وأضاف: مجلس الرابطة مستمر في الموسم المقبل، وتم انتخاب أحمد دياب رئيسًا، وإبراهيم الكفراوي أصبح ممثلا عن النادي الأهلي ونائب لرئيس الرابطة.