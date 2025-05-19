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أحمد جودة - القاهرة - تصريحات أسامة نبيه بعد الهزيمة من منتخب نيجيريا

مدير منتخب مصر للشباب أسامة نبيه.. أعتذر للجماهير على الخسارة وحققنا هدفنا الأول بالتأهل لكأس العالم.

منتخب مصر للشباب، قدم الكابتن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب اعتذاره للجماهير بعد الخسارة من نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأسالأمم الإفريقية للشباب التي أقيمت في القاهرة، حيث أنهى منتخب مصر بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب في المركز الرابع.

وخسر منتخب مصر مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من نيجيريا بركلات الترجيح بنتيجة 4-1 بعد انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

أعتذار نبيه

وقال نبيه خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أعتذر للجماهير المصرية عن عدم حصد ميدالية، لكننا حققنا الهدف الأساسي من البطولة وهو التأهل إلى كأس العالم القادمة، وهو ما نعتبره إنجازا مهما".

وأضاف "أشكر اللاعبين على المجهود الكبير الذي بذلوه طوال مشوار البطولة، خاصة في ظل الضغوط التي واجهوها لأول مرة في مشوارهم الكروي".

وأكمل "كنا نطمح للوصول إلى النهائي على أقل تقدير، ولكن قدر الله وما شاء فعل".

وواصل "لعبنا ضد نيجيريا في ظل غياب 9 لاعبين أساسيين بسبب الإصابات ما أثر على أداء الفريق بشكل كبير".

وشدد أسامة نبيه "أشكر مجلس إدارة اتحاد الكرة على الدعم الكبير لنا خلال الفترة الماضية قبل انطلاق البطولة، وكذلك دعم الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول".

وأتم أسامة نبيه "العمل الجاد سيبدأ فورا استعدادا لكأس العالم إذ لدينا فقط 3 أشهر للاستعداد، سنسعى لتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا مع خوض مباريات ودية أمام منتخبات كبيرة".

منتخب مصر للشباب، وكان كلا الفريقين قد حسما التأهل لكأس العالم للشباب الذي سيقام في تشيلي بعد 3شهور، بعد الوصول لنصف النهائي.

ونجح منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه للوصول إلى نهائيات كأس العالم للشباب للمرة الأولي بعد غياب 12 عام، وللمرة التاسعة في تاريخه.