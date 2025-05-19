نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهاد حجاج: موقف الزمالك وبيراميدز في المحكمة الرياضية قوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال نهاد حجاج خبير اللوائح الرياضية، أن موقف الزمالك وبيراميدز في الذهاب للمحكمة الرياضية الدولية قوي للغاية بسبب مخالفة اللوائح في الكثير من الأمور.



وأشار حجاج في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي محمد أبو العلا على قناة الزمالك أنه لا يوجد قرار محصن قانونًا ضد الطعن.



وشدد حجاج على أن تصريحات طه عزت تصب في مصلحة الزمالكط وبيراميدز وتثبت أن ما تم مخالف للوائح والقوانين.