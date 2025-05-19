نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف نصار: قرار الغاء الهبوط جاء بالإجماع.. والأهلي لم يخاطبنا لضم ربيع أو فيصل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، أن بداية مشوار فريقه في الدوري المصري لم تكن قوية، لكن النادي نجح في فرض الاستقرار على الجهاز الفني واللاعبين، حتى تحققت النتائج الجيدة مع اقتراب ختام منافسات الدوري، مشددًا على أنه يتمنى الحصول على المركز الرابع وخوض الكونفدرالية الموسم المقبل، مع التتويج بكأس عاصمة مصر.

وقال عبر برنامج بلس 90 على شاشة قناة النهار الفضائية: قرار إلغاء الهبوط تقريبًا جاء بالإجماع ما عدا 3 أندية لم تحضر وهي الزمالك وبيراميدز وحرس الحدود، ورغم ذلك كان هناك وجهات النظر.

وأضاف: الأندية كانت ترفض فكرة هبوط عدد كبير في الموسم المقبل، بمعنى أنه لا يجوز مثلا هبوط 7 فرق دفعة واحدة في الموسم المقبل.

وزاد: طه عزت رئيس لجنة المسابقات عرض الأشكال الخاصة ببطولة الدوري، وسوف يتم زيادة موسم استثنائي، ليعود الشكل الطبيعي للدوري المصري بعد موسمين.

وأكمل: لم يحدث تواصل مع الأندية التي لم تحضر، وهناك حالة رضا بين جميع الأندية على القرارات.

وأشار إلى أنه تم الاستقرار على زيادة عدد الأجانب إلى 6 لاعبين فوق السن و3 تحت السن، بشرط وجود خمسة فقط داخل الملعب.

وتابع: وليد دعبس اشتكى من ندرة حراسة المرمى، وطالب بالتعاقد مع حارس أجنبي، حتى لو تحت السن، لكنه لم يجد موافقة من الأندية.

وحول وجود تواصل من الأهلي لضم لاعبين من البنك الأهلي سواء أسامة فيصل أو أحمد ربيع، قال: لم يحدث أي اتصال شفوي أو رسمي، وإدارة النادي لن تفتح هذا الملف إلا مع ختام منافسات الدوري وكأس الرابطة، والتركيز حاليا المباريات القادمة، والفريق لديه مواجهات مضغوطة.

وتابع: لدينا كأس عاصمة مصر، ولدينا أمل في التتويج باللقب، من أجل التأهل لكأس السوبر المصري، وسوف نقوم بالتدعيم ولا نرغب في الاستغناء عن لاعبين، سبق وقمنا ببيع لاعبين.. وسوف نجلس مع المدير الفني لمعرفة احتياجاته من الصفقات، وكذلك الراحلين عن النادي.