نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير هشام: عبدالله السعيد سيرحل عن الزمالك بسبب أزمة التجديد والاسكواد! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي أمير هشام، أن عبدالله السعيد لاعب وسط الزمالك، غاضب للغاية من ملف التجديد، وعدم موافقة مسئولي القلعة البيضاء على مطالبه المالية حتى الآن، لذلك غاب عن معسكر الإسماعيلية.

وقال عبر برنامج بلس 90 على شاشة قناة النهار الفضائية: عبدالله السعيد اسم كبير ولاعب مهم، لكن الزمالك يفكر بشكل جيد في ملف تجديد عقده، ومن الممكن أن يرحل اللاعب عن الزمالك.

وأضاف: عبدالله السعيد كان متحفظ ايضًا على فكرة الاسكواد الحالي في الزمالك، ويرى أن الفريق ينقصه عدد من اللاعبين المميزين.

وأكمل: السعيد لديه اهتمام من المصري وسيراميكا وكان هناك عرض ليبي لضمه، واتوقع انتقاله لفريق سيراميكا.

وأتم: بنسبة 95%، سوف يرحل السعيد عن الزمالك مع ختام الموسم الجاري.