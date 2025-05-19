نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير هشام: هناك اتجاه داخل الأهلي لوجود ريفيرو في التدريبات قبل لقاء فاركو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك اتجاه داخل النادي الأهلي لوجود خوسيه ريفيرو تدريبات الأهلي، على أن يتواجد عماد النحاس في مهمته بشكل طبيعي لحين نهاية بطولة الدوري المصري.

وقال عبر برنامج بلس 90 على شاشة قناة النهار الفضائية: الأهلي لم يعلن بشكل رسمى عن ريفيرو، وتم الاستقرار على بعض الأمور، لكن الجهاز المعاون لم يتم الاستقرار عليه بشكل كامل، لأن هناك بعض المساعدين موجودين في أورلاندو بايريتس حتى الآن، وهناك أسماء آخرى مرشحة من خارج أورلاندو.

وأضاف: من الوارد وجود خوسيه ريفيرو في ملعب مختار التتش خلال الأيام المقبلة، ولكن لازال هناك مناقشات في هذا الامر.

وزاد: الفريق يحتاج لوجود خوسيه ريفيرو، من أجل سرعة التعرف على اللاعبين بشكل أكبر في ظل اقتراب منافسات كأس العالم للأندية، وهذه معادلة صعبة بالطبع.