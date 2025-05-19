نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وليد خليل يكشف كواليس اجتماع رابطة الأندية وقرار إلغاء الهبوط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد وليد خليل رئيس شركة كرة القدم بنادي غزل المحلة، أنه تم التوافق بالأغلبية على إلغاء الهبوط بشكل رسمي خلال الاجتماع مع رابطة الأندية المصرية المحترفة، مع تصعيد 3 فرق من دوري المحترفين.

وقال عبر برنامج بلس 90 على شاشة قناة النهار الفضائية: الجلسة كانت سلسة للغاية، وكل الأندية وافقت على الغاء الهبوط، خصوصا في ظل صعوبة المسابقة الموسم الحالي وكان هناك سلبيات كثيرة، كان هناك وجهات نظر مختلفة، وتم الاتفاق على بعض الأمور في صالح الكرة المصرية.

وأضاف: أغلب الأندية كانت ترغب في الغاء الهبوط، وقد يتم تقييم الأمور بعد نهاية الدور الأول، هناك أندية لديها استثمارات كبيرة، وفرق جماهيرية آخرى، ولم يكن شئ جيد الإضرار بالفرق الاستثمارية والشعبية أيضا، لذلك كان الأفضل الغاء هبوط اي نادٍ.

وأكمل: غزل المحلة لديه مباراتين، والإسماعيلي أيضا لديه مواجهتين، موضوع الهبوط لم يُحسم بعد، وهناك أكثر من نادٍ مهدد بالهبوط، والقرار كان بعيدًا عن اقتراب أي فريق من النزول لدوري المحترفين.

وزاد: كان من المفترض أن يتم حسم ملف الهبوط بعد الدور الأول، والتصويت كان بالأغلبية، حتى الأندية الثلاثة التي رفضت كان تعليقها على شكل الدوري في الموسم المقبل.

وتابع: تم التطرق لشكل الدوري، 21 فريق يلعب دور الأول، و7 أندية تتنافس على البطولة، و14 نادٍ في مجموعة الهبوط. وهو ما يمنح كل نادٍ مهدد بالنزول للدرجة الأدنى خوض عدد أكبر من المباريات تصل لـ13 لقاء من أجل تفادي الهبوط.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على قيد 5 أجانب فوق السن و3 تحت السن، ومن الممكن وجود 6 لاعبين في الاسكورشيت.

وأتم: تم تجديد الثقة في رابطة الأندية بقيادة أحمد دياب، والنادي الأهلي قام بترشيح إبراهيم الكفراوي بدلا من عماد متعب.. والاجتماع كان جيدًا والأمور كانت تسير في اتجاه واحد.