نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برايتون وليفربول اليوم الإثنين 19-5-2025 والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضيفًا ثقيلًا على نظيره برايتون مساء اليوم الإثنين 19 مايو 2025 على ملعب "أميكس ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل الريدز صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 83 نقطة، بعد الفوز في 25 مباراة والتعادل في 8 لقاءات وخسارة 3 مواجهات، فيما يحتل برايتون المركز التاسع برصيد 55 نقطة، بعد الفوز في 14 مباراة والتعادل في 13 لقاء وخسارة 9 مواجهات.

موعد مباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة البداية لمباراة ليفربول ضد برايتون اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد برايتون مساء اليوم الإثنين، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.