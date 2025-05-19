"هذا يسمى عبث".. كريم رمزي يفتح النار على رابطة الأندية بسبب إلغاء الهبوط

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أحمد جودة - القاهرة -

فتح الإعلامي كريم رمزي النار على رابطة الأندية المصرية، بعد قرار إلغاء الهبوط خلال الموسم الجاري 2024-2025، في بطولة الدوري المصري الممتاز

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" ما يحدث في كرة القدم المصرية هذه الأيام يسمى عبث، والدوري المصري لا يتحمل أن يشارك فيه أكثر من 14 ناد فقط".

وأضاف:" الأندية اليوم اجتمعت مع مسئولي الرابطة، على قتل كرة القدم المصرية، بعد قرار بإلغاء الهبوط".

وأوضح:" من يقولون أنه تم إلغاء الهبوط، من أجل النادي الإسماعيلي، ولكن هذا أمر غير معقول، أين توجد المشكلة في حال هبوط الإسماعيلي أو أي ناد في مصر، مهما كبر حجم وأهمية هذا النادي".

وأتم كريم رمزي:" انظروا إلى اهلي جدة، في الموسم الماضي هبط إلى الدرجة الثانية، وفي هذا الموسم توج ببطولة دوري أبطال آسيا".