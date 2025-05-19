نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية مشاهدة مباراة إنتر ميامي ضد أورلاندو سيتي اليوم الإثنين في الدوري الأميركي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث عدد كبير من محبي كرة القدم؛ عن وسيلة من أجل مشاهدة المباراة المرتقبة بين فريقي إنتر ميامي ضد أورلاندو سيتي، اليوم الإثنين في إطار منافسات بطولة الدوري الأمريكي.

حيث يحتل إنتر ميامي المركز الخامس في بطولة الدوري الأمريكي برصيد 22 نقطة، بينما يتولجد أورلاندو سيتي في المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة.

موعد مباراة إنتر ميامي ضد أورلاندو سيتي

ومن المقرر أن يستضيف ملعب “لوكهارت” اليوم الإثنين الموافق 19 مايو 2025 في تمام الساعة 02:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، مباراة إنتر ميامي ضد أورلاندو سيتي.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي ضد أورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي

ويمكنكم مشاهدة البث المباشر لمباراة إنتر ميامي ضد أورلاندو سيتي اليوم في الدوري الأمريكي عبر تطبيق "+ Apple TV".