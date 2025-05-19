نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد أورلاندو سيتي في الدوري الأميركي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر خافيير ماسكيرانو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي، على تشكيل فريقه الذي سيبدأ به مبارة أورلاندو سيتي، ضمن منافسات بطولة الدوري الأمريكي.

موعد مباراة إنتر ميامي ضد أورلاندو سيتي

وستنطلق مباراة إنتر ميامي ضد أورلاندو سيتي اليوم الإثنين الموافق 19 مايو 2025 في تمام الساعة 02:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة والساعة 3:00 صباحا بتوقيت أبو ظبي، على ملعب “لوكهارت”.

تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد أورلاندو سيتي

حراسة المرمى: دريك كاليندر.

خط الدفاع: جوردي ألبا - نوح ألين - توماس أفيليش - مارسيلو ويجاندت.

خط الوسط: تيلاسكو سيغوفيا - سيرجيو بوسكيتس - فيديريكو ريدوندو - فافا بيكولت

خط الهجوم: ليونيل ميسي - لويس سواريز.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي ضد أورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي

وسيتم إذاعة مباراة إنتر ميامي ضد أورلاندو سيتي، على الهواء مباشرة عبر قناة دبي الرياضية 1، الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الأمريكي، بصوت المعلق المميز عبدالله السعدي.