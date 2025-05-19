موعد مباراة إنتر ميامي ضد أورلاندو سيتي اليوم الإثنين في الدوري الأمريكي

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أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي، في مواجهة قوية أمام نظيره أورلاندو سيتي، اليوم الإثنين الموافق 19 من شهر مايو الجاري، في بطولة الدوري الأمريكي هذا الموسم.

موعد مباراة إنتر ميامي ضد أورلاندو سيتي

ومن المقرر أن يستضيف ملعب “لوكهارت” اليوم الإثنين الموافق 19 مايو 2025 في تمام الساعة 02:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، مباراة إنتر ميامي ضد أورلاندو سيتي.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي ضد أورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي

وسيتم إذاعة مباراة إنتر ميامي ضد أورلاندو سيتي، على الهواء مباشرة عبر قناة دبي الرياضية 1، الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الأمريكي، بصوت المعلق المميز عبدالله السعدي.