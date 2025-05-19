نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسطورة مانشستر يونايتد: سأشجع الأهلي في كأس العالم للأندية.. وصلاح لاعب مدهش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف تيدي شيرنجهام أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن رغبته في تشجيع النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، وتحديدا في مباراته الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي.

وقال تيدي شيرنجهام، في مداخلة له مع الإعلامي كريم رمزي، في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى:" سأشجع الأهلي في كأس العالم للأندية، أمام إنتر ميامي فهو أحد أكبر الأندية العربية والافريقية ".

وعن توقعاته لنهائي الدوري الأوروبي، أوضح:" في رأيي أن نسبة فوز مانشستر يونايتد أو توتنهام ببطولة الدوري الأوروبي هي 50% 50%".

وأوضح:" إذا نظرت لأفضل مباريات الفريقين هذا الموسم، لن تجد اختلاف كبير، ربما مانشستر يونايتد أفضل قليلا ولكن تظل النسبة متساوية، وكلا الفريقين لا يلعبان كرة هجومية جيدة في الدوري الإنجليزي".

وأشار:" مانشستر يونايتد لا يستحق هذه المكانة المتواضعة في الموسم الحالي؛ وأعتقد أنه سيذهب بعيدا في الفترة. المقبلة".

وعن ليفربول، استكمل أسطورة مانشستر يونايتد:" ليفربول قدم مستوى رائع ومذهل هذا الموسم، بقيادة أرني سلوت ولكن يورجن كلوب المدير الفني السابق هو الذي وضع حجر الأساس للفريق".

وعند سؤاله عن محمد صلاح، اتم:" لاعب أسطورة ورائع،لديه شخصية قوية كما أنه واجه العديد من الصعوبات حتى يصل إلى هذه المرحلة، وكنت سعيد باستمراره مع ليفربول ".