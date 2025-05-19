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أحمد جودة - القاهرة - مباراة نيوكاسل وآرسنال بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت نيوكاسل LIVE.. مشاهدة مباراة نيوكاسل وآرسنال بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز.. يستضيف نادي آرسنال نظيره نيوكاسل يونايتد على ملعب «الإمارات» مساء اليوم الأحد، في لقاء قد يرسم ملامح خريطة الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2026.

ويدخل الفريقان المباراة بأهداف متباينة لكنهما يشتركان في الطموح الأوروبي ذاته وسط منافسة محتدمة على المقاعد المؤهلة للمسابقة القارية.

ويحتاج الجانرز إلى نقطة وحيدة فقط لحسم تأهله رسميًا، بينما يسعى الماكبايس إلى تحقيق الفوز من أجل خطف وصافة جدول الترتيب، مستغلًا تقاربه النقطي مع آرسنال.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة آرسنال ونيوكاسل خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

موعد مباراة نيوكاسل وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

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يدخل الفريق اللندني بقيادة ميكيل أرتيتا المواجهة وهو في المركز الثاني برصيد 68 نقطة، ويكفيه التعادل لضمان مقعده الأوروبي. لكن الطابع الثأري يسيطر على أجواء المباراة، حيث لم يحقق آرسنال الفوز على نيوكاسل منذ فبراير 2024 وتلقى ثلاث هزائم متتالية أمامه، آخرها في نصف نهائي كأس الرابطة.

على الجانب الآخر، يحتل نيوكاسل المركز الثالث برصيد 66 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز والانقضاض على مركز الوصافة قبل الجولة الأخيرة.

وسيمنحه الفوز أفضلية معنوية ويؤكد تفوقه في المواجهات المباشرة على آرسنال، في ظل استقرار فني يعيشه الفريق هذا الموسم.

موعد مباراة آرسنال ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي



تقام مباراة آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لموسم 2024-2025، في لقاء يحمل أهمية بالغة لكلا الفريقين في صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، أي في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، على ملعب «الإمارات» بالعاصمة البريطانية لندن.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد نيوكاسل



تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية مباراة آرسنال ونيوكاسل بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا عبر قناة beIN Sports HD 2، مع التعليق الصوتي للمعلق التونسي الشهير عصام الشوالي، ما يزيد من متعة متابعة اللقاء لمحبي الأداء التحليلي المميز.

كما تتوفر مجموعة من القنوات المجانية وقنوات الشيرينج التي ستبث المباراة، أبرزها قناة IDMAN HD على القمر الآذري، وTV 3 HD على قمر Intelsat 62.

أما قنوات الشيرينج فتشمل DAZN 2 HD على قمر هيسباسات، وSpiler 1 SD على ثور، إلى جانب باقة قنوات مميزة مثل Nova Premier League HD وCanal+ Sport HD على هوتبيرد، وArena Sport وSS 2 HD على يوتلسات 16، مما يوفر خيارات متعددة لعشاق البريميرليج في مختلف أنحاء العالم لمتابعة القمة المرتقبة.

تشكيل آرسنال المتوقع

حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: تيمبر، ساليبا، كيور، سكيلي

الوسط: أوديجارد، بارتي، جورجينيو

الهجوم: ستيرلينج، تروسارد، مارتينيلي

تشكيل نيوكاسل المتوقع

حراسة المرمى: بوب

خط الدفاع: بوتمان، شار، بران، ليفرامينتو

الوسط: جيماريش، تونالي، جوردون

الهجوم: ميرفي، إيزاك، بارينيس

ترتيب الفرق قبل اللقاء