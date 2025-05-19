نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يؤجل الإعلان عن مدربه الجديد لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، تفاصيل تأجيل النادي الأهلي للإعلان عن المدرب جوزيه ريفيرو.

سبب تأجيل الإعلان عن مدرب الأهلي الجديد

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور، إن النادي الأهلي لم يعلن حتى الآن عن التعاقد مع ريفيرو المدير الفني الجديد للفريق بسبب عدم اكتمال جهازه المعاون.

وأضاف، أن المدرب الإسباني قرر اصطحاب ٥ أجانب في جهازه كما أكدنا في وقت سابق ولكن حتى الآن لم يصل الجهاز المعاون إلى القاهرة.

واختتم، أن محمود الخطيب يرى أن ينتظر الأهلي لما بعد مباراة فاركو للإعلان عن الجهاز الفني بالكامل رغم وجود وجهة نظر سابقة أن يقود المدرب الإسباني المران ومباراة فاركو المقبلة