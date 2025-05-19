اشرف نصار يكشف كواليس اجتماع الرابطة مع الأندية وإلغاء الهبوط

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أحمد جودة - القاهرة - كشف اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك كواليس ما تم في اجتماع رابطة الأندية مع أندية الدوري المصري الممتاز.

كواليس اجتماع الرابطة مع الأندية وإلغاء الهبوط

وقال نصار مع الإعلامي مجدي عبد الغني عبر قناة الشمس: للضرورة احكام وطالبنا في موسم كورونا باقامة موسم استثنائي ولكن مازلنا ندفع ضريبة عدم إقامة موسم استثنائي في وقت كورونا

واضاف: اجتماع رابطة الأندية جاء بحضور جميع مجلس إدارة الرابطة وكان ابراهيم الكفراوي حاضرا ممثلا عن النادي الاهلي في مجلس الرابطة، وحديث مجلس الرابطة كان عن الهبوط وشكل الدوري الموسمين المقبلين.

وتابع: جميع أندية الدوري قامت بالتصويت على إلغاء الهبوط هذا الموسم، وسيصعد ثلاثة أندية، والموسم المقبل سيلعب ٧ أندية تتنافس على بطل الدوري و١٤ نادي على الهبوط في الموسم المقبل

وأردف: مجموعة الهبوط اكبر من مجموعة البطولة بسبب عدد الأندية التي ستنافس على الهبوط في الموسم المقبل

وأكمل: طبعا كلنا سعداء لعدم هبوط الإسماعيلي والله يكون في عونهم بسبب كثرة المشاكل والأزمات وانا متأكد من أن مجلس الإسماعيلي قادر على حل الأزمات واستعادة الإسماعيلي لمكانه المعتاده