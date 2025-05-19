نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور يكشف كواليس خاصة من موافقة الأهلي على إلغاء الهبوط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن اجتماع رابطة الأندية، شهد في البداية تحفظ الأهلي على فكرة الغاء الهبوط، إلا أن غضب وانفعال محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري، كان سببا في حسم قرار الغاء الهبوط بالأغلبية.

وأضاف الغندور، أنه خلال الاجتماع، امتنع ٥ أندية وهم إنبي وزد وبتروجت وفاركو وسيراميكا عن التصويت على الغاء الهبوط وتحفظ الأهلي لأنه يرى أن عوائد الإعلانات ونسبته من الحقوق التسويقية والبث التلفزيوني ستتأثر بسبب زيادة عدد الأندية، وانفعل محمد مصيلحي قائلا:"حرام عليكم حسوا بالأندية الشعبية".

وأكمل، أن محمد شوقي عضو مجلس إدارة الأهلي، غادر قاعة الاجتماع مرتين، وتحدث مع محمود الخطيب، وفي النهاية أبلغ رابطة الأندية بالموافقة على الغاء الهبوط لكن بشرط مراعاة طلب الأحمر في التأجيلات الموسم المقبل، خاصة وأن الفريق يشارك فى أكثر من بطولة وسيكون له العديد من الارتباطات، ووافق الحضور على طلب الأهلي.

وأردف، بعدها خرج محمد شوقي وأبلغ الخطيب بما تم الاتفاق عليه وفي نهاية الاجتماع وقع على قرارات الاجتماع بالكامل.

واختتم، أن موقف الأهلي وأغلبية الأندية المؤيد لقرار الغاء الهبوط، تسبب في حرج لممثل نادي سيراميكا الذي تراجع عن رفض ناديه الغاء طالهبوط وسجل موافقته بشكل رسمي.