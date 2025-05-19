نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعيد العويران: الزمالك مظلوم والكرة المصرية تتراجع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال سعيد العويران النجم التاريخي للكرة السعودية، أن هناك حالة اندهاش بين جماهير الكرة السعودية مما يحدث في الدوري المصري وعدم تطبيق اللوائح على الجميع.

وأشار العويران في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي محمد أبو العلا على قناة الزمالك أن الكرة المصرية تتراجع بسبب الكيل بمكيالين، والزمالك يتعرض للظلم.

وشدد العويران على أن سبب تطور الكرة السعودية أن اللوائح تطبق على الجميع دون إستثناءات ويجب أن يكون من يديروا الكرة المصرية على قدر عراقتها في الوطن العربي.