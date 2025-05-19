نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب جنوب إفريقيا بطلًا لكأس الأمم الأفريقية للشباب بعد الفوز على المغرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج منتخب جنوب إفريقيا بلقب مسابقة كأس الأمم الأفريقية للشباب "تحت 20 عامًا"، بعدما حقق الفوز على نظيره المغرب.

نتيجة مباراة جنوب إفريقيا والمغرب في كأس الأمم الأفريقية للشباب

وانتهت المواجهة التي جمعت بين المغرب وجنوب إفريقيا، بفوز البافانا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

تمكن منتخب جنوب إفريقيا من تسجيل هدف الفوز بالمباراة عن طريق لاعب الوسط كيكانا في الدقيقة 70 من زمن اللقاء، بعد صناعة متقنة من زميله لوي.

وجاء تشكيل منتخب المغرب في المباراة، كالتالي:

حمزة كتون – عبد الحميد أيت بودلال - إسماعيل باعوف - فؤاد زهواني - حسام الصادق – رضا العلاوي – معاذ ضحاك - إلياس بومسعودي – عثمان معاما – يونس العبدلاوي.

في المقابل، جاء تشكيل منتخب جنوب إفريقيا في المباراة، كالتالي:

فليتشر لوي سميتش - نيو رابو - سيفوي ناكوالي - تيلون سميث – سيفيسو تيمبا - ثاتو سيبايا - جوموليمو كيكانا – لازالو ماكو – مفوندو فيلاكازي – شاكيل أبريل – جودي لي أشين.

والجدير بالذكر أن منتخب مصر حقق المركز الرابع بعد الهزيمة التي تعرض لها اليوم أمام نيجيريا بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-1 بعد انتهاء الوقت الأصلي من عمر المباراة بالتعادل بهدف لكل منهما.