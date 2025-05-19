نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. المصري البورسعيدي يعلن مدربه الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، تعيين الدكتور ميمي عبد الرازق، مديرًا فنيًا للفريق الأول للكرة بالنادي حتى نهاية الموسم الجاري وذلك خلفًا للمدير الفني السابق التونسي أنيس بوجلبان.

ويضم الجهاز المعاون للدكتور ميمي عبد الرازق كلًا من: الكابتن محمد معوض مدربًا عامًا، الكابتن سيف داود مدربًا مساعدًا، الكابتن سعيد إبراهيم مدربًا مساعدًا، الكابتن عصام عبد العظيم مدربًا لحراس المرمى، مع الإبقاء على الجهازين الإداري والطبي.

