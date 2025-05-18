نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق نادي ريال مدريد الفوز أمام نظيره إشبيلية بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، ضمن منافسات الأسبوع السابع والثلاثين من الليجا.

أهداف مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني

افتتح كيليان مبابي أول أهداف اللقاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 75، بعد تمريرة من لوكا مودريتش إلى مبابي الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد تسديدة أرضية قوية بنفس القدم من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف جود بيلينجهام الهدف الثاني لصالح ريال مدريد في الدقيقة 87، بعد عرضية من فيكتور مونوز من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها جونزالو جارسيا برأسية ليتابعها بيلينجهام بتسديدة من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.