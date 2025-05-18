بهدفي مبابي وبيلنجهام.. ريال مدريد يهزم إشبيلية في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد من تحقيق الفوز أمام إشبيلية بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، ضمن منافسات الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإسباني.

أحداث مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني

تلقى لويك باد لاعب إشبيلية بطاقة حمراء في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول، بعد عرقلة كيليان مبابي الذي كان في حالة انفراد.

وتحصل إسحاق روميرو لاعب إشبيلية على بطاقة حمراء في الدقيقة 48، بعد التدخل العنيف على قدم أوريلين تشواميني.

ومنعت العارضة الهدف الأول لصالح ريال مدريد في الدقيقة 71، بعد تسديدة قوية من كيليان مبابي من على حدود منطقة الـ6 ياردات.

وجاء أول أهداف اللقاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 75 عن طريق كيليان مبابي، بعد تمريرة من لوكا مودريتش إلى مبابي الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد تسديدة أرضية قوية بنفس القدم من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأحرز جود بيلينجهام الهدف الثاني لصالح ريال مدريد في الدقيقة 87، بعد عرضية من فيكتور مونوز من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها جونزالو جارسيا برأسية ليتابعها بيلينجهام بتسديدة من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ترتيب فريقي ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني

يحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الليجا برصيد 81 نقطة بعد الفوز في 25 مباراة والتعادل في 6 لقاءات وخسارة مثلهم، فيما يحتل فريق إشبيلية المركز السادس عشر برصيد 41 نقطة، بعد الفوز في 10 مباريات والتعادل في 11 لقاء وخسارة 16 مواجهة.