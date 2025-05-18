نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يحتفل بلقب الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط فريق برشلونة في فخ الخسارة لأول مرة خلال عام 2025 بمشواره في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم بالهزيمة 3-2 أمام ضيفه فياريال ضمن منافسات الجولة 37 وقبل الأخيرة من المسابقة، يوم الأحد.

وكان برشلونة ضمن الفوز بالدوري قبل جولتين من انتهاء المسابقة بفوزه على إسبانيول 2-0 يوم الخميس، ليحقق اللقب للمرة 28 في تاريخه، ويكمل الثلاثية المحلية بعد الفوز بكأسي السوبر الإسبانية وكأس ملك إسبانيا.

وتقدم فياريال بهدف مبكر سجله آيوزي بيريز في الدقيقة 4، ورد برشلونة بهدفي لامين يامال وفيرمين لوبيز في الدقيقتين 38 و45+5، لينهي الشوط الأول متفوقا في النتيجة.

وفي الشوط الثاني أضاف سانتي كوميسانيا وتاجون بوكانان الهدفين الثاني والثالث للضيوف في الدقيقتين 50 و80.

وبعد المباراة، احتفل الفريقان داخل أرضية الملعب حيث تسلم برشلونة لقب الدوري بعد تجمد رصيده عند 81 نقطة في الصدارة، بينما احتفل لاعبو فياريال بضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعدما رفع الفريق رصيده إلى 67 نقطة في المركز الخامس.