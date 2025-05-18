نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جلطة سراي يتوج بالدوري التركي للمرة 25 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

توج فريق جلطة سراي بلقب الدوري التركي هذا الموسم للمرة 25 في تاريخه، والثالثة تواليًا، قبل خوض مباراتيه الأخيرتين بالمسابقة خلال الموسم الحالي.

حقق جلطة سراي انتصارًا ثمينًا ومستحقًا 3-0 على ضيفه قيصري سبور، اليوم الأحد، في الجولة الـ36 للمسابقة، التي شهدت أيضًا فوز فنربخشة 2-1 على ضيفه أيوبسبور.

وعلى ملعب رامس بارك، افتتح النجم النيجيري فيكتور أوسيمين التسجيل لغلطة سراي في الدقيقة 27، فيما أضاف باريس يلماظ الهدف الثاني في الدقيقة 29، وتكفل حارس المرمى فرناندو موسليرا بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 88 من ركلة جزاء.

ورفع جلطة سراي رصيده إلى 89 نقطة في الصدارة، ليتأكد تتويجه باللقب رسميًا هذا الموسم، في ظل ابتعاده بفارق 8 نقاط أمام أقرب ملاحقيه فنربخشة، مع تبقي مباراتين فقط لكل منهما على نهاية الموسم.