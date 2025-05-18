أرسنال يحسم وصافة البريميرليغ

أرسنال يحسم وصافة البريميرليغحسم أرسنال وصافته لجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، وحجز مقعدا في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وحقق أرسنال انتصارًا 1 - صفر على ضيفه نيوكاسل يونايتد، اليوم في المرحلة الـ37 (قبل الأخيرة) للدوري الإنجليزي "البريميرليغ".

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أرسنال، الذي حقق فوزه الثاني فقط في لقاءاته السبعة الأخيرة بالمسابقة، إلى 71 نقطة ليحسم وصافته للبطولة للموسم الثالث على التوالي، ويصبح ثاني المتأهلين من المسابقة العريقة لدوري الأبطال بعد ليفربول، الذي حسم تتويجه باللقب رسميًّا هذا الموسم منذ عدة أسابيع.

في المقابل، تجمد رصيد نيوكاسل عند 66 نقطة في المركز الثالث مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، ليتأجل حسم صعوده للبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في أوروبا إلى المرحلة الأخيرة، في ظل ابتعاده بفارق نقطة وحيدة فقط أمام نوتنغهام فورست، صاحب المركز السابع حاليًّا.

يذكر أن أصحاب المراكز الخمسة الأولى في ترتيب الدوري الإنجليزي، سوف تشارك في دوري الأبطال الموسم المقبل.