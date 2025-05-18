ألكاراز يحطّم حلم سينر ويتوج بلقب روما

ألكاراز يحطّم حلم سينر ويتوج بلقب روماتوج الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الثالث عالميا، بلقب بطولة روما للتنس للأساتذة من فئة ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالميا، اليوم في المباراة النهائية.

ونجح ألكاراز في التغلب على سينر بمجموعتين دون رد بواقع (7 ـ 6، و6 ـ 1) في ساعة و44 دقيقة.

واللقب هو السابع للنجم الإسباني في بطولات الأساتذة /الماسترز/ بعد بطولات مدريد عامي 2022 و2023، وإنديان ويلز في 2023 و2024، وميامي في 2022، ومونت كارلو 2025.

كما يعد اللقب التاسع عشر للإسباني في مسيرته الاحترافية، والتي تضم أيضا 4 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى /جراند سلام/ وهي أمريكا المفتوحة 2022، وويمبلدون الإنجليزية عامي 2023 و2024، وفرنسا المفتوحة 2024.

وحقق ألكاراز الانتصار السابع له مقابل أربعة انتصارات للإيطالي في المواجهات المباشرة بينهما.

في المقابل، فشل سينر العائد من فترة الإيقاف لمدة ثلاثة شهور لتعاطيه المنشطات، في التتويج بلقب روما للمرة الأولى في تاريخه، وفي إضافة اللقب الخامس له في بطولات الأساتذة واللقب العشرين في مسيرته الاحترافية والتي تضم لقبين كبيرين في أستراليا المفتوحة عامي 2024 و2025.

وكانت اللاعبة الإيطالية جاسمين باوليني، توجت أمس بلقب بطولة روما للتنس للسيدات بعد فوزها على الأمريكية كوكو غوف، في المباراة النهائية بمجموعتين دون رد، بواقع (6 - 4، و6 - 2) في غضون ساعة و29 دقيقة.