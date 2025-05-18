نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرسنال يطيح بـ نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي ويؤمن الوصافة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ارسنال الفوز بهدف نظيف على حساب نظيره نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز.

أرسنال يطيح بـ نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

انطلقت المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب " الإمارات"

بدأت المباراة متكافئة الفرص بين الفريقين وسيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول دون جدوي وخطورة على مرمى الفريقين

نجح لاعبي أرسنال في إحراز هدف التقدم في الدقيقة 55 جاء عن طريق ديكلان رايس من عمر الشوط الثاني

احتسب حكم اللقاء 6 دقائق وقت بدلًا من الضائع وانتهت المباراة بفوز فريق أرسنال بهدف نظيف.

الفوز يرفع رصيد فريق أرسنال إلي النقطة 71 في المركز الثاني بينما يتجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند النقطة 66 في المركز الثالث

وحسم فريق ليفربول درع الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 83 نقطة

وبهذا الفوز يضمن فريق أرسنال المشاركه في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل