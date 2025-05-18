نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فريق برازيلي يسعى وراء رونالدو من أجل مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحافية أن كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، تلقى عرضًا كبيرًا من نادٍ برازيلي يسعى لضمه بهدف تمثيله في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة.

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الفريق البرازيلي، الذي لم يتم ذكر اسمه، يحظى بدعم من مستثمرين خارجيين للتعاقد مع رونالدو.

ويأتي العرض في وقت خرج فيه النصر دون تحقيق أي بطولة، ولم يتمكن من حجز مقعد بدوري أبطال آسيا للنخبة الموسم القادم.

وأضافت الصحيفة الإسبانية: العرض البرازيلي سيفتح الباب أمام رونالدو للمشاركة في كأس العالم للأندية وهي بطولة تمثّل حافزًا كبيرًا له في هذه المرحلة من مسيرته.

وسجل النجم البرتغالي 33 هدفًا في 39 مباراة خاضها بكافة المسابقات مع النصر خلال الموسم الجاري.

ومنذ انتقال رونالدو إلى النصر في شتاء 2023، فاز البرتغالي ببطولة واحدة فقط وهي كأس العرب للأندية الأبطال.

وبدا رونالدو حزينًا بعد توديع النصر منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة على يد كاواساكي الياباني بالدور نصف النهائي، في البطولة التي توج بها الأهلي.

وواجه رونالدو صعوبة في تصديق خروج فريقه النصر من البطولة القارية، وظهر ذلك خلال مقطع الفيديو التي تم تداوله بشكل واسع، بدا خلاله البالغ من العمر "40 عاما" حزينا في منتصف الملعب وكأنه يتجادل مع نفسه، كان يهز كتفيه مرارا وتكرارا أيضا، وبعد فترة قصيرة وضع رونالدو يديه على وركه ونظر إلى السماء.