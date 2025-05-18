نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدف رايس الرائع.. آرسنال يكسر نحسه أمام نيوكاسل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كسر آرسنال نحسه أمام نيوكاسل يونايتد بفوز صعب 1-0، في آخر مبارياته على ملعبه هذا الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، ليضمن بذلك تقريبًا مركز الوصيف، والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

خسر آرسنال ثلاث مرات هذا الموسم أمام فريق المدرب إيدي هاو، وكان من الممكن أن تصبح هزيمة رابعة لو استغل الفريق الزائر سلسلة من الفرص المبكرة، لكن ديكلان رايس هدأ روع فريقه.



وعاقب رايس نيوكاسل على إهدار الفرص في الشوط الأول، حين وصلته تمريرة مارتن أوديغارد وسدد كرة قوية في شباك الحارس نيك بوب من خارج المنطقة في الدقيقة 55.

ويدين آرسنال الذي لم يحقق أي فوز في آخر ثلاث مباريات خاضها بالدوري، بالفضل لحارسه ديفيد رايا في الشوط الأول إذ تصدى لمحاولات برونو غيمارايش وتينو ليفرامنتو وهارفي بارنز ودان بيرن في ظل هيمنة الفريق الزائر.

ويبدو أن تعليمات المدرب بين الشوطين أيقظت لاعبي أرسنال من سباتهم، ومع مباراة خارج ملعبهم أمام ساوثهامبتون تنتظرهم الأسبوع المقبل يقترب الفريق من حسم المركز الثاني للمرة الثالثة تواليًا.

ويملك آرسنال 71 نقطة من 37 مباراة ويستطيع مانشستر سيتي صاحب المركز السادس وحده اللحاق به إذ تتبقى له مباراتان.

ويبقى نيوكاسل في المركز الثالث برصيد 66 نقطة، لكن نقطة واحدة فقط تفصله عن نوتنغهام فورست صاحب المركز السابع، إذ تستمر المعركة على المراكز الثلاثة الأخرى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا حتى الأحد المقبل.