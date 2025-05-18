نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد اليد لبحث آخر الاستعدادات لاستضافة مصر لبطولة العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقي مساء اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة برئيس الاتحاد المصري لكرة اليد الكابتن خالد فتحي وذلك للاطلاع علي آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لبطولة العالم مواليد ٢٠٠٦ والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من ٧ حتي ١٧ اغسطس المقبل وبمشاركة ٣٢ دولة من مختلف دول العالم.

وتناول اللقاء التعرف علي آخر الاستعدادات الخاصة بالتجهيز للبطولة، وطالب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بان تكون البطولة وتنظيمها علي اعلي مستوي وبما يليق بمصر

والتي بالفعل أصبحت الملاذ للعديد من الاتحادات الدولية والقارية لتنظيم الأحداث العالمية في جميع الألعاب الرياضة بعد التطور الكبير الذي طرأ علي البنية التحتية الرياضية بمصر.

ويتواجد الـمنتخب المصري ضمن المجموعة السابعة بجانب كلا من اليابان وكوريا والبحرين.