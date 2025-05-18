نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بركلات الترجيح.. نيجيريا تتوج برونزية كأس أمم إفريقيا على حساب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق منتخب نيجيريا للشباب، برونزية كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عام، بعدما حقق الفوز على نظيره المنتخب المصري بركلات الترجيح بنتيجة 4-1 بعدما حسم التعادل الإيجابي أحداث المباراة بهدف لكل منهما.

أحداث مباراة مصر ضد نيجيريا في كأس أمم إفريقيا

بدأت أحداث المباراة، بضغط هجومي قوي من جانب الفراعنة، حتى نجحوا في تسجيل هدف أول مبكر.

حيث سجل في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول، اللاعب عمر أسامة نجم منتخب مصر الهدف الأول بأسيست من محمود لبيب.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة، بتقدم منتخب مصر على نيجيريا بهدف نظيف.

ومع أحداث الشوط الثاني، أدرك أمول لاعب منتخب نيجيريا هدف التعادل في الدقيقة 47.

وانتهت أحداث المباراة، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح ويفوز المنتخب النيجيري بأربعة أهداف مقابل هدف، ويتوج ببرونزية كأس أمم إفريقيا.

