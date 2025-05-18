العين يتوج بطلا لكأس محافظة الداخلية

إزكي ـ من يوسف المنذري:

تُوّج فريق العين التابع لنادي سمائل بطلا لكأس محافظة الداخلية بتنظيم من فريق البصرة التابع لنادي إزكي اثر تحقيقه الفوز في المباراة النهائية على فريق الصحوة التابع لنادي فنجاء، حيث أقيمت المباراة في المجمع الرياضي بنزوى تحت رعاية سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية، وقد بدأت المباراة التي أدارها الحكم سرحان العامري بمستوى متميز من الطرفين في تبادل الفرص إلا أن الشباك لم تهتز خلال مجريات الشوط الأول، وفي الشوط الثاني سجل لاعب فريق الصحوة ماجد الناصري هدف السبق بالدقيقة 50 واستمرت حتى اقتراب اللحظات الأخيرة التي أكد من خلالها لاعبو فريق العين عدم الاستسلام، حيث أدرك هدف التعادل اللاعب أحمد الفارسي في الدقيقة 94 ليتم اللجوء لركلات الترجيح التي رجحت فريق العين.

وعقب المباراة تم تكريم الحائزين على الجوائز الفردية، حيث حاز على جائزة الهداف اللاعب المعتصم الحكماني من فريق الصحوة برصيد 5 أهداف، ومن نفس الفريق حاز ماجد الناصري على جائزة أفضل لاعب، أما جائزة أفضل حارس ذهبت لأحمد العزري من فريق العين إزكي، ونال جائزة الفريق المثالي فريق الصحوة فنجاء، وتم تقليد الميداليات الفضية للوصيف فريق الصحوة والميداليات الذهبية وكأس البطولة لفريق العين سمائل.