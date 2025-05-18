تفاعل كبير فـي اليوم الرياضي الترفيهي للأشخاص ذوي الإعاقة بشمال الباطنة

صحار ـ من يحيى المعمري:

نظَّمت المديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة شمال الباطنة فعالية اليوم الرياضي الترفيهي للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن حملة خطوة رياضية، وذلك بدعم من شركة أوكيو، وبرعاية عمر بن محمد العبري مدير عام شؤون شركة أوكيو للمصافي والصناعات البترولية. وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من مراكز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بكل من شناص وصحار والسويق والخابورة وجمعية الأطفال ذوي الإعاقة بصحم، حيث تنوعت الأنشطة بين الألعاب الرياضية والترفيهية، مما أسهم في دمج المشاركين وتعزيز روح التفاعل المجتمعي.

تهدف هذه الفعالية إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توفير بيئة محفزة لممارسة الأنشطة الرياضية، واكتشاف مواهبهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، بالإضافة إلى نشر الوعي بأهمية دمجهم في المجتمع.

وأعرب المشاركون في البرنامج عن سعادتهم باليوم الرياضي الترفيهي، والذي أتاح لهم الفرصة للتعبير عن قدراتهم ومهاراتهم، وإبراز قدراتهم في مختلف المجالات، حيث لاقت الفعالية استحسانًا كبيرًا من المشاركين والحضور.