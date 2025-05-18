الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة اليد تقرر تأجيل الانتخابات

قررت الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة اليد في اجتماعها الذي عقد يوم أمس الأول في العاصمة المصرية القاهرة تأجيل انتخاب مجلس إدارة الاتحاد للفترة الانتخابية من 2025 الى 2029 م والتمديد له لمدة عام حتى مايو 2026 م، ويأتي هذا التأجيل والتمديد بناء على رغبة اعضاء الجمعية العمومية من أجل افساح المجال أمام المجلس الحالي لاعادة ترتيب أوراقه، ووضع اللوائح الخاصة بالانتخابات وغيرها من الامور التنظيمية الاخرى التي تخدم مصلحة اللعبة .

وكان الاتحاد العماني لكرة اليد شارك في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي التي اقيمت على مدار يومين 16 و17 مايو الجاري، حيث مثل الاتحاد في الاجتماعات كل من موسى بن خميس البلوشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد وسالم بن خلفان السعدي عضو مجلس ادارة اتحاد اليد .

ويترأس حاليا مجلس ادارة الاتحاد العربي لكرة اليد السعودي فاضل النمر ويضم 16 دولة في عضوية الجمعية العمومية، وكان قد ترشح لرئاسة الاتحاد العربي في الدورة الانتخابية الجديدة كل من السعودي حسن هلال والاماراتي نبيل عاشور، بالاضافة الى مجموعة من المترشحين في باقي المناصب الاخرى، حيث تقدم موسى بن خميس البلوشي بأوراق ترشحه لمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة اليد .